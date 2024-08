PP lança candidaturas no Oeste e reafirma força na região

Pepistas se fortalecem no Oeste baiano - Foto: Divulgação

O Progressistas tem o Oeste da Bahia como um dos principais focos para as eleições de outubro deste ano. A série de convenções do partido nos municípios da região teve início na sexta-feira, 26, com a candidatura de Júnior Marabá à reeleição oficializada em Luís Eduardo Magalhães.

A convenção que oficializou o nome de Júnior Marabá contou com a presença de nomes importantes da política local e de apoiadores do prefeito, que tentará renovar o mandato por mais quatro anos.

Para Marabá, o fortalecimento do partido no Oeste baiano é fruto da participação jovem no processo político. O prefeito também destacou a atuação do senador e ex-ministro Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas.

“Acredito que além do trabalho planejado que estamos fazendo aqui no Oeste, é muito importante o apoio que temos recebido do Senador e presidente nacional do PP, Ciro Nogueira. Ele tem dado atenção para o nosso projeto de fortalecimento da sigla e, o que melhor, honrado todos os compromissos assumidos conosco. Contamos com um grande parceiro neste momento tão importante”, pontuou o progressista.



Já em São Desidério, Tony Linhares é a aposta do partido para a sucessão do também pepista Zé Carlos, atual prefeito do município. A convenção que baterá o martelo no seu nome acontecerá no próximo sábado, 3. O pré-candidato conta com PSDB, PSB, PT e MDB no arco de alianças.

Em Barreiras, Danilo Henrique, ex-secretário em Luís Eduardo Magalhães, é o nome do PP. A convenção partidária aconteceria na noite desta terça-feira, 29, no estádio Geraldão, mas precisou ser adiada por conta da morte de Deyvid Machado, seu cunhado, no domingo, 28.