“Cada vez melhor”, diz Bruno sobre relação com o PP

Discurso ocorreu em encontro do setor produtivo com pré-candidatos, na manhã desta segunda-feira, 29 - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

O prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil), ressaltou a boa relação com o PP, após especulações de que o partido estaria migrando para a base da oposição em Salvador. “Será sempre cada vez melhor”, disse, durante entrevista coletiva em encontro do setor produtivo com pré-candidatos, na manhã desta segunda-feira, 29.



Leia mais

>> Porto de Salvador deve exportar produção agrícola de algodão do Oeste

“Tanto municipal, estadual como a nacional estão na iminência de Elmar [Nascimento] ser anunciado como candidato de Arthur Lira, do PP, excelente relação com Ciro Nogueira, presidente nacional, que tem resistido nas trincheiras da oposição. Aqui no estado, [temos] uma excelente relação com o deputado federal, Mário Júnior, inclusive relação quase familiar e Cacá Leão e [João] Leão nem se fala, ali na prefeitura, em especial para Cacá, me ajudando muito, do meu lado todo dia, a gente a governar a cidade agora nos avanços, Salvador”, disse.

Leia mais

>> Salvador pode ganhar complexo com estúdios da Netflix; entenda

O gestor da capital reforçou ainda, que mesmo após encontro do presidente do PP na Bahia, o deputado federal, Mário Negromonte Júnior, estar cada vez mais mostrando aproximação com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) e a base do PT, a relação entre Bruno e o líder do PP está “cada vez melhor”.



“Então está tudo ótimo, já fizemos nossa convenção em diversos lugares da Bahia, a gente está junto com o PP ou PP nos apoiando. Tenho certeza que esta relação será sempre cada vez melhor”, concluiu.