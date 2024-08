Bebeto Galvão retira candidatura e anuncia apoio a Adélia Pinheiro

Presente no ato, a pré-candidata a prefeita, Adélia Pinheiro (PT), agradeceu ao socialista - Foto: Divulgação

O atual vice-prefeito prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão (PSB-BA) comunicou, em ato nesta terça-feira, 30, que não vai ser mais candidato à Prefeitura nas eleições municipais de 2024.

Bebeto agradeceu aos seus companheiros todo o apoio recebido e registrou publicamente a sua decisão, durante encontro com em um hotel no centro da Terra de Gabriela. “Bebeto a partir de hoje é Adélia! Retiro minha candidatura. Faço isso com muita responsabilidade, faço isso pelo amor que tenho a esta cidade”, declarou.

Presente no ato, a pré-candidata a prefeita, Adélia Pinheiro (PT), agradeceu ao socialista e disse que vai concretizar todas as propostas de Bebeto para o município.

O ato teve a forte participação da base do PSB, com a presença da presidente Estadual do partido na Bahia, deputada federal Lidice da Mata, a deputada estadual, Fabíola Mansur, o presidente municipal do PSB em Ilhéus Diego Messias, além dos presidentes dos partidos da base do governo PSOL, PV, PT, PCdoB e REDE.

A deputada federal Lídice da Mata ressaltou a trajetória de Bebeto e o seu gesto em defesa dos interesses coletivos. “Não queremos mais do mesmo. Queremos virar a chave para dizer que o orçamento desta cidade precisa colocar o povo no centro das suas prioridades. É preciso combater as desigualdades sociais e nós queremos aqui fazer o que Lula está fazendo no Brasil”.

A deputada estadual Fabíola Mansur disse que Bebeto é um político leal, de grupo político e que fez esse movimento por amor à cidade.