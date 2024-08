Ex-adversário, Elmar elogia trabalho de Rui Costa: "Devotado"

Elmar Nascimento elogiou ministro Rui Costa (PT) - Foto: Divulgação | Democratas

Cotado para a presidência da Câmara Federal, o deputado Elmar Nascimento (União Brasil) elogiou o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), durante agenda no município de Sento Sé, no sábado, 27.

Na ocasião, Elmar disse ter aprendido a gostar de Rui, a quem se referiu como uma pessoa "devotada ao trabalho". Ele também se colocou como 'ex' adversário político do petista, mesmo caminhando em lados opostos no cenário local.

"Fui adversário do Rui, mas hoje aprendi a gostar dele, porque é uma pessoa devotada ao trabalho, que olha de frente", afirmou o deputado federal.

Elmar é um dos três nomes na disputa pela presidência da Câmara, que terá nova eleição em 2025. Antônio Brito (PSD), também baiano, e Marcos Pereira (Republicanos), são os demais deputados no páreo.