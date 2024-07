Dificuldade? Jerônimo abre o jogo sobre Elmar no comando da Câmara

Governador fala sobre eleição para a presidência da Casa - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE | Agência Câmara

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) descartou, na tarde desta quinta-feira, 11, qualquer problema com uma possível vitória do deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) para a presidência da Casa.

Segundo Jerônimo, tanto Elmar como Antônio Brito (PSD), também postulante ao cargo, podem ajudar o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na construção de uma unidade nacional, citando como exemplo o papel da Câmara no diálogo com o petista antes da posse na PEC da Transição.

“O que está posto para mim neste momento sempre foi a agenda nacional, é fundamental que o Congresso tenha o compromisso, quem tiver sentado naquela cadeira, com o Brasil”, iniciou o governador, durante o anúncio de benefícios para servidores estaduais na compra de carros BYD.

“O presidente Lula começou a atuar antes de sentar na cadeira e teve muita ajuda do Congresso. Eu espero que o que a Câmara resolver […] São dois baianos, então eu não vejo dificuldade nisso. Tanto Antônio Brito, uma pessoa querida, me carregou na campanha, o Elmar é um baiano então acho que a Bahia fica no bom destaque. Espero que o Congresso tenha inteligência e sabedoria para fazer a boa escolha e que a gente possa, em um alinhamento com o Brasil, com o presidente Lula, construir essa agenda de unidade”, pontuou Jerônimo.

Elmar é membro do grupo de oposição ao governo Jerônimo na Bahia. O parlamentar, entretanto, tem bom trânsito com o Planalto, chegando a ser cotado como ministro por mais de uma vez.

Caso Elmar ou Brito sejam eleitos, será a primeira vez nos últimos 30 anos que a Bahia voltará a presidir a Câmara dos Deputados.