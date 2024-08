Jerônimo reúne conselho político para destravar impasse em Juazeiro

Isaac Carvalho chegou a homologar a sua candidatura na Justiça Eleitoral - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

A aposta do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na unidade em torno de um nome eleitoral nos municípios baianos não deu certo em Juazeiro. Com a decisão afunilada para apenas três nomes da base na cidade, o PT aposta todas as fichas, que já estão quase esgotadas, na candidatura do ex-prefeito Isaac Carvalho, do partido.



O chefe do Palácio de Ondina, condutor político do processo eleitoral, afirmou nesta segunda-feira, 12, que vem unindo forças políticas para equacionar o tabuleiro eleitoral da cidade do Vale do São Francisco, que tem como adversária a prefeita e candidata à reeleição, Suzana Ramos (PSDB).

“Eu tenho trabalho firme, no final de semana mesmo para a gente resolver Juazeiro. Estava dada a nossa resolução no que diz respeito ao nome de Isaac, a Justiça colocou pendência no nome dele, voltamos novamente para o conselho político para encontrarmos uma saída”, disse o petista ao Portal A TARDE, após o anúncio de medidas voltadas para a juventude, em Salvador.

Isaac Carvalho chegou a homologar a sua candidatura na Justiça Eleitoral, no último dia 5 de agosto, mesmo com impedimento judicial. O petista amarga sucessivas derrotas, na tentativa de tornar o seu nome viável para concorrer a cadeira do Executivo, e mesmo assim continua se colocando no jogo como candidato.

Os próximos dias, segundo o governador, serão decisivos para bater o martelo em torno do postulante que terá as suas bênçãos para concorrer ao pleito. Além de Isaac, estão no xadrez eleitoral, o deputado estadual Roberto Carlos, que está na federação PT-PCdoB e PV, e Andrei Gonçalves, conhecido como Andrei da Caixa, que conta com apoio do também deputado estadual Zó (PCdoB), que retirou candidatura para apoiá-lo.

“Esses dois, três dias serão fundamentais para a gente resolver e fazer a campanha vitoriosa em Juazeiro”, garantiu o gestor estadual.

A falta de consenso acabou afastando o ex-prefeito da cidade, Joseph Bandeira, que tencionava ser o candidato da base e foi preterido pela manutenção da candidatura de Isaac. Com isso, Joseph irá apoiar a reeleição de Suzana Ramos (PSDB) que sairá com Vitória Bandeira, filha do ex-prefeito, como vice.