Prefeitura de Juazeiro não atende pedido e estudantes ficam sem aulas

Suzana Ramos (PSDB), prefeita de Juazeiro - Foto: Divulgação

Após reunião realizada, nesta quarta-feira, 7, pela APLB Sindicato com trabalhadores da Educação de Juazeiro, a entidade trouxe os resultados do diálogo com o secretário da Pasta, Wank Medrado, realizada na terça-feira, 6. O município não aceitou as reivindicações da categoria, que pede a revisão do Piso Nacional do Magistério, no que se refere ao mês de abril deste ano. Atualmente o Piso Nacional da categoria é de R$ 4.580,57.

A resposta por parte da Prefeitura, na gestão de Suzana Ramos (PSDB) foi por intermédio de um parecer da Procuradoria do Município, alegando de que "não há obrigatoriedade, uma vez que se encontra em período eleitoral".

Já que não houve consenso, a categoria deliberou por paralisar as atividades na próxima sexta-feira, 9. A APLB aproveitou para convocar todos os trabalhadores em educação do município para que participem de um ato de protesto nas ruas do município. Sendo assim as aulas vão ser suspensas com o objetivo de que a Prefeitura atenda a reivindicação da classe.

Obra inacabada

Como se não bastasse as aulas serem paralisadas, pais de alunos da Escola Municipal Judite Leal Costa reclamam de contratempos após reforma da unidade, a qual começou antes do recesso do meio do ano. As reclamações apontam que os estudantes só estariam tendo apenas duas horas de aula na escola, com início às 10h30 e término às 12h30.

Um pai de aluno que não quis se identificar disse que devido a mudança do horário de aula na unidade, precisou contratar serviço de mototáxi para que a filha pudesse ser transportada à escola.

A reportagem procurou a Prefeitura de Juazeiro, que não respondeu aos questionamentos.