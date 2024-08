Rosemberg revela reunião para definir cenário em Juazeiro

Líder do governo na Alba, deputado Rosemberg Pinto (PT) - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

PT, PCdoB e PV, partidos que formam a Federação Brasil da Esperança, se reúnem nesta terça-feira, 6, a fim de uma resolução sobre o impasse em Juazeiro. A informação foi confirmada pelo deputado estadual Rosemberg (PT), líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

Roberto Carlos, do PV, e Isaac Carvalho, do PT, lançaram seus nomes para a prefeitura, o que é vetado pela legislação eleitoral, já que a federação deve se comportar como uma única legenda.

“O Partido dos Trabalhadores, junto com o PC do B e PV, está se reunindo no sentido de encontrar um caminho mais natural e isso acabou já com posicionamentos públicos das lideranças. Já vi que Zó apresentou uma alternativa, mas estamos discutindo para ver se ainda hoje a gente encontra um caminho que unifique a base e o governador está trabalhando nesse sentido”, disse Rosemberg, ao comentar sobre o impasse.