Isaac Carvalho tenta última cartada para garantir candidatura; entenda

O ex-prefeito de Juazeiro, Isaac Carvalho (PT), fez nesta segunda-feira, 22, a última tentativa para garantir sua possibilidade de disputa das eleições de 2024. Ainda pré-candidato, o petista é considerado inelegível pela Justiça Eleitoral e tenta encontrar uma saída para concorrer novamente à prefeitura juazeirense.

Para reverter a decisão judicial, Isaac propôs um acordo de não-persecução cível com o Ministério Público da Bahia (MP-BA). Com base em uma jurisprudência eleitoral, o petista deseja pagar uma multa de aproximadamente R$ 1,2 milhão que o liberaria do processo.

Caso a proposta de Isaac seja aceita pelo MP-BA, o acordo será encaminhado para a avaliação da Justiça, que tomará a decisão final sobre a elegibilidade do ex-prefeito de Juazeiro. O prazo, porém, é incerto, o que também pode inviabilizar a candidatura.

No aguardo da resolução do problema, o PT da Bahia agendou a convenção partidária de Juazeiro, que definirá as candidaturas das eleições de 2024 no município, para o último dia do prazo: 5 de agosto, às 18h. A ideia dos petistas é esperar, até o último segundo, por um final feliz.

Tratada como uma das principais prioridades do PT baiano, a candidatura de Isaac, mesmo que supere as adversidades jurídicas, ainda precisaria enfrentar outros problemas, de ordem política, já que o postulante petista é rejeitado pela maioria dos demais integrantes da base de Jerônimo Rodrigues (PT) na cidade.

O ex-prefeito Joseph Bandeira (PSB), o bancário Andrei Gonçalves (MDB) e os deputados estaduais Roberto Carlos (PV) e Zó (PCdoB), todos eles pré-candidatos à prefeitura de Juazeiro, tentam isolar Isaac nas articulações políticas. A ideia é impedi-lo de ser o representante do grupo nas eleições deste ano.

Em meio às inúmeras derrotas na Justiça, Isaac tentou pautar dentro do PT a substituição de sua pré-candidatura pela de sua esposa, Ellen Carvalho, possibilidade que foi rejeitada pela Executiva estadual do partido. A tendência é que, caso o acordo proposto ao MP-BA fracasse, os petistas abram mão de lançar nome próprio em Juazeiro.

