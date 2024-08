Eliana Gonzaga oficializa candidatura à reeleição em Cachoeira

Eliana Gonzaga tentará novo mandato como prefeita de Cachoeira - Foto: Divugalção

A prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT), oficializou sua candidatura à reeleição do município localizado no Recôncavo Baiano, neste domingo, 21. A petista continuará com a atual vice, Cristina Soares (PSB), na chapa.

Eliana foi eleita em 2020 pelo Republicanos. No ano passado, entretanto, a prefeita anunciou sua mudança para o PT. Durante a convenção, a gestora agradeceu aos aliados pelo processo de colaboração com o seu trabalho.

“Estou muito feliz e realizada por ter recebido o carinho de cada um de vocês, e saber que juntos podemos trilhar novamente um caminho promissor. Só tenho que agradecer a todos que estiveram presente nessa construção coletiva”, afirmou Elaina.

Já a vice, Cristina Soares, ressaltou a parceria com a Eliana nos quatro anos do primeiro mandato. “Há quatro anos nossas vidas convergiram para um único ponto e dissemos que Cachoeira precisava de mudança e compromisso. E nós fizemos a história mudar e viramos a chave. E isso me orgulha muito. Somos mulheres negras, viemos da classe popular, trabalhadoras, e acreditamos que construir uma sociedade através da educação é a nossa prioridade”, destacou.