Prefeitura de LEM entrega uniformes a 22 mil alunos da rede municipal

Investimento total com uniformes foi de R$ 3,5 milhões - Foto: Divulgação | Pref. Luis Eduardo Magalhães

A distribuição gratuita de 115 mil peças de uniformes para estudantes da pré-escola até a Educação de Jovens e Adultos (EJA), foi iniciada nesta quinta-feira, 4, pela Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães. O investimento foi de cerca de R$ 3,5 milhões.



“Uma das prioridades do nosso governo é proporcionar qualidade na educação do nosso município melhorando o processo de ensino e aprendizado em todos as suas etapas; no fardamento, na alimentação, no material escolar e no apoio psicopedagógico”, disse o prefeito, Júnior Marabá (PP).

De acordo com a gestão atual, o mote é “investir hoje, para garantir o amanhã”

“O investimento na Educação é a garantia de um futuro melhor para essa juventude” disse o gestor municipal ao realizar a nova entrega de uniformes escolares aos alunos da Educação Infantil, bem como aos estudantes do 1º ao 9º ano.

O kit para a Educação Infantil e Maternal é de um short, ou short-saia para as meninas, uma calça, duas camisetas e um agasalho. Já os alunos do 1º ao 9º ano receberam duas calças, duas camisetas e um agasalho. Jovens e adultos do EJA receberam duas camisas-pólo.