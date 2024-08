Victor Marinho oficializa candidatura a prefeito de Salvador

Victor Marinho é pré-candidato do PSTU - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Pré-candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU), Victor Marinho oficializará seu nome na disputa pela prefeitura de Salvador no próximo sábado, 27, na convenção partidária da legenda.

O evento acontecerá na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no Vale do Canela, às 10h. O vice de Victor na chapa será Edson Santana, trabalhador aposentado dos Correios. O partido ainda deve oficializar os noms de Leninha Farias e Adelson de Carvalho para a Câmara Municipal.

“Vamos apresentar uma chapa composta por homens e mulheres da classe trabalhadora e da juventude de nossa cidade. Teremos o desafio de construir, de forma coletiva com a militância e apoiadores do partido, uma campanha viva, com garra, para apresentar um programa que resolva os problemas mais sentidos pelo povo trabalhador e pobre de Salvador", defendeu o pré-candidato.