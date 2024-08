Após divulgação de áudio, Ramagem oficializa candidatura no Rio

Ramagem é candidato a prefeito do Rio - Foto: Reprodução | TV Globo

O deputado federal Alexandre Ramagem teve o nome oficializado na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 22. O PL manteve a candidatura mesmo com a divulgação de áudio do parlamentar, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nos últimos dias, o recuo no nome de Ramagem chegou a ser cogitado por setores ligados a Bolsonaro, mas a ideia não prosperou. O áudio descoberto pela PF mostra uma conversa entre o então presidente e o chefe da Abin sobre estratégias para barrar o avanço das investigações contra Flávio Bolsonaro (PL).

“Hoje nós oficializamos, é a convenção, o momento burocrático, que nos coloca como candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro. Haverá o registro para oficializarmos com as nossas propostas para o melhor para o Rio de Janeiro”, explicou Ramagem, que ainda não tem vice na chapa.