"Fiquei assustado", admite Lula sobre fala de Maduro

Presidente brasileiro condena fala de Maduro - Foto: Evarito Sá | AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira, 22, ter ficado "assustado" com a declaração do líder venezuelano Nicolás Maduro sobre um "banho de sangue" no país, caso não seja reeleito nas eleições presidenciais do próximo final de semana.

Em entrevista para veículos intercionais de imprensa, no Palácio da Alvorada, Lula disse que o presidente da Venezuela precisa aprender a lidar com uma eventual derrota e aceitar o resultado das urnas.

"Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto. O Maduro tem que aprender, quando você ganha, você fica; quando você perde, você vai embora", disparou Lula.

Foi a primeira manifestação contrária de Lula desde a fala de Maduro. Anteriormente, o presidente petista tinha dito que o povo venezuelano teria o direito de eleger qualquer pessoas, mas não havia citado o episódio.

Veja mais

>> Lula prega liberdade do povo venezuelano em eleição presidencial

>> Maduro fala em "banho de sangue" na Venezuela em caso de derrota