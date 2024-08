Lula prega liberdade do povo venezuelano em eleição presidencial

Lula fala sobre eleições presidenciais na Venezuela - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pregou, nesta sexta-feira, 19, o direito da população venezuelana de votar em qualquer um dos candidatos à presidência do país vizinho, nas eleições do dia 28 deste mês.

A declaração do petista, que é próximo ao presidente Nicolás Maduro, aconteceu durante agenda em São José dos Campos (SP). O chefe do Planalto ainda descartou alimentar qualquer chance de briga com os países da América Latina, independente do espectro político dos presidentes eleitos.

"Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer com Nicarágua? Por que eu vou querer com a Argentina? Eles que elejam os presidentes que quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado, o que que o Brasil ganha e o que que o Brasil perde nesta relação", disse o presidente.

Na quinta, 18, Maduro afirmou que uma eventual derrota sua no pleito poderia culminar em uma guerra civil no país. Ele está no poder desde 2013, com a morte de Hugo Chávez.

"O destino da Venezuela no século 21 depende de nossa vitória em 28 de julho. Se não quiserem que a Venezuela caia em um banho de sangue, em uma guerra civil fratricida, produto dos fascistas, garantamos o maior êxito, a maior vitória da história eleitoral do nosso povo", disparou Maduro em comício.