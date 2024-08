Lula abre crédito de R$ 230 milhões em apoio a agricultores do RS

Decreto foi assinado por Lula e publicado nesta sexta - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta sexta-feira, 19, uma Medida Provisória que autoriza a abertura de crédito extraordinário no valor de R$ 230,8 milhões em favor do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), voltados a ações de enfrentamento aos danos causados pelo desastre climático ocorrido no Rio Grande do Sul.

O valor será aplicado no apoio financeiro para a contratação do seguro rural pelos produtores, referente à safra 2024/2025, como um mecanismo de mitigação de riscos e proteção da renda, atuando no sentido de amenizar as perdas e possibilitar a recuperação da capacidade financeira dos produtores.

O crédito também prevê R$ 20 milhões para a recuperação e modernização das infraestruturas de pesquisa e desenvolvimento das unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com o objetivo de oferecer as condições adequadas para as equipes da “Plataforma Colaborativa em PD&I para Mitigação de Efeitos Climáticos Adversos na Agropecuária da Região Sul do Brasil”, para a execução do plano emergencial para recuperação agroprodutiva sustentável do Rio Grande do Sul (Plano Recupera Rural RS).

“O evento climático extremo impactou a produtividade de diversas lavouras, bem como inviabilizou os meios de produção de muitos produtores rurais, motivo pelo qual o Governo Federal está atuando em inúmeras frentes com o objetivo de apoiá-los, inclusive visando otimizar o plantio da próxima safra agrícola, especificamente a de verão, que ocorrerá no segundo semestre de 2024”, justificou o Mapa.

De acordo com o governo federal, o crédito extraordinário não impacta os resultados fiscais previstos na LDO 2024, em função do reconhecimento do estado de calamidade pública