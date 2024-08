Junior Marabá anuncia data de convenção em Luís Eduardo Magalhães

Ato homologará pré-candidatura de Marabá e do seu vice, Franklin Willer - Foto: Divulgação

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, oeste baiano, Junior Marabá (PP) fará a convençãoda sua pré-candidatura à reeleição na próxima sexta-feira, 26. O ato que será realizado no Território Eventos, localizado às margens da BR 020, às 19h, oficializará o nome de Marabá e do pré-candidato a vice, Franklin Willer, na disputa pela cadeira do Executivo.

A novidade foi anunciada através das redes sociais do postulante nesta segunda, 22. Na ocasião, o progressista ainda confirmou a presença dos seis partidos aliados no evento, são eles: o próprio PP, União Brasil, Republicanos, Podemos, PSDB e MDB.

“Nessa sexta faremos uma grande convenção. Um momento de festa e alegria, mas também de defender as conquistas das nossas famílias luiseduardeneses. Elas não são apenas conquistas do governo Junior Marabá, são de uma cidade inteira. De cada um de nós”, escreveu o pré-candidato.

Seguindo o calendário eleitoral, os partidos têm até o dia 5 de agosto para realizar as suas convenções. Após o ato, os partidos poderão solicitar o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto.

