Arraiá de LEM 2024 inicia festejos nesta sexta-feira com novidades

Apaixonados pelo forró vão contar com área de aproximadamente 48 mil metros quadrados de infraestrutura - Foto: Divulgação

Com a expectativa de grandes atrações, começa nesta sexta-feira, 28, o Arraiá de LEM, festejos que sucedem as comemorações do São João, não realizado no município, já que a data chocou com a 18ª edição da Bahia Farm Show.

O evento, em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, segue até a próxima terça-feira, feriado do 2 de julho, Independência do Brasil na Bahia.

O local dos festejos é a Avenida Tancredo Neves, no bairro Santa Cruz, em frente ao Mercado Municipal, e vai reunir grandes nomes nacionais, como Gusttavo Lima, Dorgival Dantas, Tarcísio do Acordeon, Gatinha Manhosa, Nadson o Ferinha, Vitor Fernandes, Dennis DJ e Biguinho Sensação, nos cinco dias de festa, além dos artistas locais.

| Foto: Divulgação

A novidade deste ano vai ser a apresentação de quadrilhas juninas dentro do circuito da festa, na terça feira, 2, último dia do Arraiá. O show do artista Gusttavo Lima, um dos mais aguardados pelo público, vai ser realizado no domingo, 30, às 18h, na chamada ‘festa ao pôr do sol’.

Os apaixonados pelo forró vão contar com uma área de aproximadamente 48 mil metros quadrados de infraestrutura, abrangendo a Vila Junina e a Praça de Alimentação. O espaço foi ampliado e planejado para receber o público, que em 2024 deve superar a marca dos 100 mil visitantes.

Segurança:

A tranquilidade das famílias que forem aproveitar os cinco dias do Arraiá de LEM está garantida dentro e fora do circuito da festa. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, serão ao todo, 350 profissionais envolvidos no serviço, entre Guardas Civis Municipais, Agentes de Trânsito, Policiais Militares, Bombeiros Civis e Militares e seguranças privados.

“Estaremos presentes e coordenando toda a segurança do evento, para manter o sucesso dos anos anteriores, quando não registramos nenhum crime grave, e garantir a tranquilidade das famílias que vão aproveitar o Arraiá de LEM, prezando pelo bem-estar dos forrozeiros”, garantiu o secretário de Segurança, João Paulo Nascimento.

São João Pé no Chão

Com o objetivo de garantir a prestação de contas dos investimentos municipais em grandes eventos que promovem a cultura, movimentando a economia e o comércio local, pela segunda vez consecutiva, o Arraiá de LEM recebeu o Selo de Transparência pública, “São João Pé no Chão”, iniciativa do Ministério Público (MP) em parceria com órgãos de fiscalização, como os Tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM). A administração municipal enviou as planilhas de investimentos relativa à festa, que poderão ser acompanhadas por todos os cidadãos em tempo real, através do site do MP.

Creche noturna

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá, visitou o espaço batizado como "Pequeno Príncipe", que vai funcionar de creche noturna para os filhos dos trabalhadores que vão atuar durante o Arraiá de LEM. A secretária de Educação, Raissa Mourão participou da visita.

"Esse é mais um exemplo do cuidado que a nossa gestão tem tido com as nossas crianças, garantindo um espaço seguro e aconchegante para elas, enquanto seus pais ganham um dinheiro extra nesses cinco dias de festejos", ressaltou Marabá.

| Foto: Divulgação

Neste segundo ano de funcionamento, a expectativa é que cerca de 50 crianças sejam acolhidas no espaço, que está localizado próximo ao circuito do Arraiá.



O local vai funcionar das 17h às 06h, sempre com o acompanhamento de professoras e monitoras, e vai oferecer alimentação e atividades lúdicas de acordo com a idade da criança.

Programação:

28.06 (Sexta)

22h Gatinha Manhosa;

23h Nadison o Ferinha.

29.06 (Sábado)

23h Vitor Fernandes.

30.06 (Domingo)

18h Gusttavo Lima;

20h Dennis DJ;

22h Biguinho Sensação.

1º de julho (Segunda)

22h Dorgival Dantas;

00h Tarcísio do Acordeon.

2 de julho (Terça)

18h Apresentação de Quadrilhas Juninas e bandas locais.