Convenção do PSB confirma candidatura de Dailton Filho à reeleição

Vice-prefeito, Amilton Pereira (Solidariedade) continuará como companheiro de chapa de Dailton - Foto: Divulgação

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) confirmou oficialmente a candidatura à reeleição do prefeito de Madre de Deus, Dailton Filho, em convenção realizada no domingo, 21.

O evento contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e de outras lideranças da base governista. O vice-prefeito Amilton Pereira (Solidariedade) continuará como companheiro de chapa de Dailton.

Foi a primeira vez que um governador esteve presente em uma convenção partidária neste município da Região Metropolitana de Salvador.

Evento contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e de outras lideranças da base governista | Foto: Divulgação

“Fui carregado quando aqui estive, na campanha eleitoral de 2022, e agora vai ser a minha vez de pedir votos para vocês”, disse Jerônimo, em seu discurso.



Durante a convenção, o ex-prefeito Jailton Jajai (PP), que formara no time da oposição na campanha eleitoral que elegeu Jerônimo, anunciou que desistia de sua candidatura a prefeito para apoiar Dailton Filho. Com a desistência do antigo adversário, a coligação liderada pelo PSB passa a contar com nove partidos: Solidariedade, PSD, PP, PT, PcdoB, PV, Podemos e Avante, além do PSB.

Em um longo discurso, Dailton lembrou as dificuldades do primeiro ano de governo, em plena pandemia de covid 19, fez um balanço das realizações de sua gestão e anunciou alguns projetos para o futuro. Destacou o projeto de reurbanização total da orla marítima da cidade, para o qual espera contar com a ajuda do governo estadual.