Bruno Reis confirma data de convenção em Salvador

Bruno Reis e Ana Paula Matos serão candidatos à reeleição - Foto: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), fará a convenção da sua candidatura à reeleição no pleito de outubro no dia 25 de julho, às 14h, no Centro de Convenções da capital. A informação foi confirmada pelo gestor, na noite deste sexta-feira, 28.

Bruno, que confirmou a pré-candidatura este mês, terá novamente Ana Paula Matos (PDT) como vice. A coligação encabeçada por União Brasil e PDT ainda conta com PSDB, Cidadania, Republicanos, PRTB, PP, DC, PMB, PRD, Novo, Mobiliza e PL.

"Nosso plano de governo já está sendo produzido. Ele é fruto de um trabalho, nós temos o maior plano de escuta popular do Brasil, que é o Ouvindo Nosso Bairro [...] A gente vem executando essas prioridades. Está 90% pronto e vamos apresentar depois que concluir algumas conversas que faltam com alguns segmentos", explicou Bruno, que participou da entrega da requalificação do Mercado Iaô.