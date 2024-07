Kleber Rosa detalha articulação do Psol para o 2 de Julho

Kleber é pré-candidato a prefeito de Salvador - Foto: Divulgação | Ascom

Pré-candidato a prefeito de Salvador, Kleber Rosa confirmou, nesta sexta-feira, 28, sua participação no cortejo da Independência, na próxima terça, 2, ao lado de lideranças do Psol.

A concentração do grupo acontecerá na frente do posto de gasolina da Lapinha, por volta das 7h. Vice na chapa, Dona Mira (Psol) também participará do desfile, assim como militantes do partido, representantes da esquerda baiana, movimentos sociais, lideranças comunitárias, e as pré-candidaturas à Câmara Municipal de Salvador (CMS) do PSOL e da Rede Sustentabilidade.

“A nossa federação vai sair coesa. O bloco vai sair unificado. Vamos levar nossas pré-candidaturas, lideranças do movimento sindical, movimento sem-teto. Vamos demarcar nossa presença chamando atenção para a necessidade de continuarmos lutando por dignidade e por uma melhor qualidade de vida para o nosso povo soteropolitano”, afirmou o pré-candidato ao Thomé de Souza.