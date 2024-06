Bruno Reis confirma pré-candidatura a prefeito de Salvador | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), confirmou, na tarde desta segunda-feira, 3, sua pré-candidatura à reeleição no pleito de outubro.

“Nesta tarde, em alto e bom som, afirmando a vocês que a partir de hoje eu estou à disposição do povo dessa terra, que eu tanto amo”, discursou o prefeito.

"Esse sonho, de continuar conduzindo os destinos dessa terra, não podia ser só meu. E para isso, eu sempre disse que iria ouvir a cidade. Ouvir as pessoas. As pessoas que iriam decidir qual seria o meu destino. Conversei com vocês que estão aqui, lideranças políticas, pré-candidatos, vereadores e deputados, e aqui estamos hoje com o apoio de 13 partidos.



A coligação encabeçada por União Brasil e PDT ainda conta com DC, PRTB, Mobiliza, PMB, Novo, PL, PRD, PSDB, Cidadania, Republicanos, Progressistas. Ana Paula Matos (PDT), atual vice-prefeita, também disputará novamente o posto na chapa majoritária.

"Para esse desafio, você precisa ter ao seu lado uma pessoa que possa lhe ajudar a governar a cidade e que também conheça a gestão. Que divida com você os momentos de angústia, aflição e ajude a tomar as melhores decisões. Ouvindo as pessoas, e com anuência de todos esses homens e mulheres [líderes políticos] que estão aqui, já que todos partidos tinham a legitimidade de pleitear a apresentação de um nome para ir pra esse desafio junto comigo, sabíamos que o trabalho desse time deveria ser coroado. E ele será coroado com a escolha da vice-prefeita, Ana Paula Matos, para dar continuidade a esse desafio junto conosco".

O chefe do Executivo municipal reiterou que a sua batida de martelo em torno da sua reeleição surgiu em comum acordo com os partidos aliados e os respectivos dirigentes partidários, pelo desejo de dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado por Reis na capital baiana.

“Uma escolha conjunta e coletiva. É que hoje nós apresentamos aqui o meu nome como pré-candidato à prefeito e o de Ana Paula como pré-candidata à vice, para garantir todas as conquistas que nós alcançamos até aqui. Para a cidade ter certeza que essa transformação, ela vai seguir em uma intensidade maior, nós não vamos recuar e retroceder. Não podemos. Pelo contrário, precisamos ir muito mais além. [...]. Nós tivemos a capacidade de reposicionar a prefeitura e dar as respostas que a cidade esperava”, comentou.

"Time que está ganhando não se mexe"



O pré-candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), explicou que a manutenção da sua chapa majoritária, a mesma apresentada em 2020, na sua primeira eleição, deve-se ao “grande trabalho” desempenhado por Ana Paula Matos (PDT) à frente da vice-prefeitura.

“Nós temos uma vice. Essa posição estava ocupada. [A vice] vem fazendo um grande trabalho e em todas as posições que ela já atuou, ela se destacou. [...]. A equipe se sente representada nela porque tem ali um quadro qualificado, a pessoa que conhece profundamente a cidade, que conhece a gestão e tem a sensibilidade da mulher”, afirmou o postulante à cadeira do Palácio Thomé de Souza.

O espaço também vinha sendo disputado pelo Republicanos, desde o início das tratativas, compreendido em janeiro do ano passado, mas revelado publicamente em junho do mesmo ano, sob pressão do presidente estadual Márcio Marinho. Às vésperas do anúncio, com a guerra perdida, o dirigente partidário abriu mão da vaga e afirmou que deixaria Bruno “à vontade para escolher a vice”.

Em coletiva de imprensa, o atual prefeito ainda explicou a sua relação com a sigla. ligada a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

“Primeiro o que nos une, todos os partidos que estão [na coligação] tem um propósito. O propósito de seguir transformando a cidade, seguir cuidando de quem mais precisa, o que é que precisa do nosso trabalho? [Garantir] uma cidade mais justa e menos desigual, esse foi o ponto de partida. Hoje, eu tenho uma profunda relação de amizade com o Republicanos e sem sombra de dúvidas, facilitou o diálogo e tornou ele muito mais fluído”, disse Bruno.

E complementou: “Todos compreenderam que essa posição já estava ocupada. É natural que todos os partidos tenham essa possibilidade de pleitear, mas essa posição já estava ocupada por Ana. No final, foi isso que prevaleceu, até porque é esse o desejo nas ruas: ‘time que está ganhando não se mexe’. [...].”

PL de volta à base

O PL voltou aos braços do União Brasil após o rompimento político com um dos caciques da sigla registrado nas eleições estaduais de 2022. Dois anos depois, a sigla comandada pelo ex-ministro da Cidadania, João Roma, na Bahia, consagra uma aliança com o atual prefeito Bruno Reis, com vistas à reeleição.

Nesse sentido, o chefe do Executivo estadual reafirmou que o apoio da sigla bolsonarista é “importante” na sua caminhada rumo à recondução do cargo.

“O apoio importante que eu já tive. Tive na eleição passada do presidente João Roma, deputado federal que eu votei, que votou em mim para a prefeito. É para a gente construir uma grande vitória. Eu tenho certeza disso”, afirmou.

Bruno Reis disputa as eleições no dia 6 de outubro contra os potenciais pré-candidatos: o ativista social Kleber Rosa (PSOL) e o vice-governador Geraldo Jr. (MDB).

