"Deixo à vontade para escolha", diz Marinho sobre vice de Bruno | A TARDE

Prestes a lançar pré-candidatura, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) se reuniu na manhã deste sábado, 1, com os presidentes estadual e municipal do Republicanos, deputado federal Márcio Marinho e vereador Luiz Carlos, respectivamente, para tratar sobre a escolha da vice-prefeita na chapa majoritária do político nas eleições municipais deste ano.

Apesar das diversas investidas da sigla, a tendência natural é que a chapa do eventual pré-candidato, Bruno Reis (União Brasil), permaneça igual a de 2020, na primeira eleição disputada pelo chefe do Executivo de Salvador, com a manutenção do nome da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT).

Com a guerra aparentemente perdida, Marinho afirma que deixará o chefe do Palácio Thomé de Souza “à vontade para escolher quem estará com ele na composição da sua chapa” e ressalta que a aliança com o político.

“Somos um partido da base e ajudamos a fazer a transformação na nossa capital”, afirma Márcio Marinho.

Já Luiz Carlos atesta que o partido marchará firme com Bruno Reis no projeto que tem dado certo. “A gente confia no trabalho feito em conjunto até aqui e nos resultados apresentados”, ressalta.

Publicações relacionadas