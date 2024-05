Bruno Reis desconversa sobre Republicanos na vice: “Não tem agonia” | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) confirmou nesta terça-feira, 14, que tem conversado com o Republicanos sobre as decisões que envolvem as eleições de 2024, incluindo a escolha do candidato a vice-prefeito na sua chapa à reeleição. Segundo ele, porém, não há pressa para que a decisão seja tomada.

Ligado à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), o Republicanos é considerado o segundo maior partido da aliança de Bruno Reis e estaria pleiteando o posto de vice na chapa, que hoje pertence à vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT).

“Nós temos conversado com o Republicanos sobre as decisões políticas. As conversas estão ocorrendo no mais alto nível, dentro do espírito que nos une, que é, juntos, construir uma cidade cada vez melhor”, afirmou Bruno Reis.

“Não tem agonia para que essa decisão ocorra. No momento certo, nós vamos bater o martelo e decidir. Mas tanto eu tenho dito a eles e eles têm me dito que nós estaremos juntos, garantindo as conquistas que nós alcançamos nos últimos anos e tendo a certeza que a cidade vai avançar ainda muito mais”, desconversou o prefeito.

Apesar de ainda não ter oficializado sua pré-candidatura à reeleição, Bruno Reis tem falado naturalmente sobre as conversas para o posto de vice em sua chapa. Ana Paula Matos já confessou ter interesse em se manter na vice-prefeitura e tem o apoio de sua legenda, o PDT. Pelo Republicanos, o vereador Luiz Carlos, ex-secretário municipal de Infraestrutura, aparece como principal postulante à vaga.

Publicações relacionadas