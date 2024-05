Vereador confirma conversas do Republicanos com Bruno Reis sobre vice | A TARDE

O vereador Luiz Carlos, presidente municipal do Republicanos, confirmou, nesta segunda-feira, 13, que a sigla tem conversado com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), sobre a possibilidade de indicação da vaga de vice na chapa majoritária.

Em conversa com a imprensa, durante a sessão na Câmara Municipal, o edil afirmou que a legenda abriu diálogo entre ele, o presidente estadual do Republicanos, Márcio Marinho, e o prefeito.

"O partido foi consultado, já abrimos um diálogo sobre isso. Esse diálogo se estabeleceu entre eu, Marinho e o prefeito Bruno Reis. Estendemos esse diálogo para toda a direção do partido em Salvador e na Bahia, diretório municipal de estadual. Ficou de termos uma segunda rodada de conversas com o prefeito, e tenho certeza de que a gente vai se entender", explicou o vereador.

"O prefeito reconhece a importância do partido na sua base pela contribuição que vem dando, e o partido reconhece a importância dele nesse processo de transformação da cidade. Eu não tenho dúvidas de que vamnos encontrar um caminho em que seja, sobretudo, saudável para Salvador", completou.

Questionado pelo portal A TARDE, Luiz Carlos disse não ter uma data marcada para uma nova rodada de conversas com Bruno, que confirmou a articulação com os partidos da base para a definição da vice, hoje ocupada por Ana Paula Matos (PDT), durante agenda.

"Não tem data porque esse não é um assunto que tem tanta pressa, tendo em vista que essas definições podem acontecer na véspera das convenções. O prefeito está focado na gestão e nós também. Vencemos a primeira etapa, que foi a formação das chapas. Não tem data marcada, mas não é nada que esteja preocupando a gente. Nem a nós, nem ao prefeito Bruno Reis", pontuou Luiz Carlos.

Além do Republicanos, siglas como PSDB e PDT, que já ocupa o cargo, se mostraram interessadas no posto. Ana Paula Matos já foi novamente indicada pelos pedetistas, em agenda recente do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, em Salvador.

Publicações relacionadas