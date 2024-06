Só se enxerga o futuro priorizando a Educação, diz prefeito de LEM

Júnior Marabá (PP) - Foto: Rodrigo Tardio | Ag. A TARDE

Defender e dar ênfase à Educação. Essa é a bandeira seguida pelo município de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, na gestão do prefeito Júnior Marabá (PP).

Durante a 18ª edição da Bahia Farm Show, foi possível ver milhares de alunos das escolas municipais presentes no evento. No estande montado pela Prefeitura local o destaque era o tema que englobava os princípios da Educação.

"É com muita alegria que eu vejo as crianças absorvendo a cultura local e conhecendo a força da produtividade do agronegócio na região. Trouxe aqui na feira pelo menos 3 mil alunos por dia. Enxergar a educação é enxergar o futuro", disse Júnior Marabá.

O município do oeste baiano detém parceria com o Programa A TARDE Educação, iniciativa do Grupo A TARDE que é dedicada à formação de leitores e à promoção da educação através do uso do jornal em sala de aula. Além disso, a parceria culmina na realização de oficinas de capacitação para todos os pedagogos, professores e demais profissionais da educação da rede municipal, como as organizadas em fevereiro durante a Jornada Pedagógica 2024.



Programa Terra Gentil

Na Bahia Farm 2024 foi montado um espaço de 1.800 metros quadrados, onde os alunos interagiram com animais de uma mini-fazenda e puderam conhecer a representatividade do trabalho dos agricultores familiares locais.

Merenda escolar

Princípio defendido pelo município, a distribuição da merenda escolar segue regras como a que é oferecida aos alunos do período íntegral.

"Distribuímos cinco refeições diárias aos nossos estudantes do período integral. Os de meio período recebem três refeições. Nenhum aluno quando inicia a aula pela manhã entra na sala com a barriga vazia, pois oferecemos sempre um alimento para o desjejum. Obviamente que um aluno bem alimentado absorve mais conhecimento", explica Marabá.

Fardamento escolar

No quesito fardamento escolar, a gestão prioriza ainda a igualdade de condições entre os alunos dentro da sala de aula. Atualmente são mais de 22 mil estudantes matriculados na rede municipal de Luis Eduardo Magalhães, que recebem uniformes padronizados.

"A gente distribui fardamento com kits de seis peças, 2 shorts, 2 camisas, 1 calça e 1 moletom, além de entregarmos kits escolares de acordo com a idade estudantil. Tivemos também uma novidade esse ano, que foi a distribuição das mochilas escolares”, finalizou.