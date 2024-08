Rosalvo ganha apoio de Rui Costa para disputar Lauro de Freitas

Encontro aconteceu no domingo, 21, em um restaurante - Foto: Reprodução

Pré-candidato a prefeito de Lauro de Freitas, Rosalvo (PT), conquistou mais um apoio em torno do seu nome para disputar a cadeira do Executivo. Trata-se do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Braço direito do presidente Lula (PT), Costa esteve na cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS) no domingo, 21, em um restaurante, onde encontrou o sucessor da prefeita Moema Gramacho (PT).

Com a união, Rosalvo acredita que Lauro de Freitas está cada vez mais alinhada com os governos federal e estadual. “Passamos por um período de turbulência com o governo federal passado, mas agora estamos trabalhando novamente em equipe”, disse o petista.

O pré-candidato ainda relembrou os investimentos que o município vem recebendo através do novo Programa de Aceleração e Crescimento (PAC), a exemplo da construção de uma maternidade, dois novos postos de saúde, creche, 30 novos ônibus elétricos e a duplicação da Avenida Gerino de Souza Filho.

“Com muito trabalho, dessa forma Lauro de Freitas mostra que está no caminho certo, alinhada com os governos e pronto para mais desenvolvimento“, frisou.