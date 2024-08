No dia do amigo, Rui Costa homenageia Lula: "melhor amigo do Brasil"

- Foto: Ricardo Stuckert

Neste sábado, 20, dia do amigo, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao presidente Lula.

Rui pontuou ser orgulhoso por ser amigo do melhor amigo do país. "Orgulho de ser amigo do melhor amigo do Brasil", escreveu.

A publicação contou com a música 'Amizade é Tudo', de Thiaguinho.

No início do mês, quem teceu bons elogios ao ministro foi o próprio presidente. Durante evento na Bahia, Lula afirmou que "dorme tranquilo" com o ministro à frente da pasta.

"A presença do Rui [Costa] na Casa Civil, e a equipe que ele montou, é a certeza que posso dormir toda noite tranquilo que ninguém vai tentar me dar uma rasteira".