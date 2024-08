Dia do amigo 2024: veja famosos que não se falam mais

Quem nunca teve aquele amigo que pensou ser para a vida inteira, mas em poucos anos, a amizade foi desfeita? Ciúmes, falsidade, falta de afinidade, os motivos são diversos. No mundo dos famosos não é diferente.

Vários artistas desataram laços, alguns até com mais de 10 anos de amizade. Confira lista de famosos que não se falam:

Anitta e Jojo Todynho

Após suposta revelação de segredo, as duas não se falam | Foto: Reprodução | Instagram

Em um vídeo publicado no YouTube, Jojo Todynho disse que a relação de amizade com Anitta começou a minar após uma conversa que teve com a cantora quando Anitta a acusou de dizer para outras pessoas um segredo que ela lhe tinha confiado, Anitta teria feito uma ligação para Jojo, dizendo que estava grávida. Em poucos minutos, ela disse que recebeu outra notificação de Anitta, dizendo que ela teria falado o segredo para uma jornalista chamada Fábia, como venda de informação. No entanto, Jojo negou que tivesse feito isso, porque estava em um local cheio.

Bruna Marquezine e Isabelle Drummond

Atrizes eram amigas desde criança | Foto: Reprodução | Twitter

Um desafeto também reina no meio das globais. Há alguns anos, Bruna Marquezine gravou o clipe da música “Eu amei te ver”, com Tiago Iorc, o então namorado de Isabelle Drummond. No entanto, a Cida, de Empreguetes, reprisada neste ano na Rede Globo, não gostou nada da tensão sexual entre os dois no clipe. Com menos de dois anos, os dois terminaram o relacionamento, mas não se as duas atrizes não se falam mais.

Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa

Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa | Foto: Divulgação

Duas globais que também não são mais próximas são Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa. Na Rede Globo desde a infância, as duas já participaram de diversas produções da emissora, e chegaram a contracenar juntas em “Deus Salve o Rei”, em 2018, Em entrevista à revista Ela, em 2022, Marina comentou que as duas não têm as mesmas afinidades, mas que continua admirando Bruna.

Pedro Cardoso e Guta Stresser

Pedro Cardoso e Guta Stresser como Bebel e Agostinho | Foto: Divulgação | Globo

Qual o brasileiro que não conhece o casal Bebel e Agostinho de “A Grande Família”? Os dois trabalharam juntos durante anos, mas se desentenderam em uma gravação, em que Guta não quis regravar uma cena, bem a la Bebel. Depois disso, o relacionamento com o colega nunca mais foi o mesmo.

Silvio Santos e Carlos Alberto de Nóbrega

Silvio Santos não atende ligações de Carlos Alberto | Foto: Divulgação | SBT

Um o rei do programa de auditório, o outro um dos reis do humor, Silvio Santos já não grava mais o programa conhecido nacionalmente aos domingos da TV brasileira. Já Carlos Alberto, continua nas gravações de “A Praça é Nossa” e anseia por ver o amigo. No entanto, parece que Silvio não quer ver Carlos Alberto e nem atende suas ligações. Em entrevista ao Flow News, o apresentador do programa de humor disse que não vê Silvio há anos.

KayKy Brito e Bruno de Luca

Bruno de Luca não fala com Kayky Brito apís acidente | Foto: Divulgação: Felipe Panfili | Purepeople

Após o ator Kayky Brito se recuperar de um acidente que aconteceu em 2023, Bruno de Luca não fala mais com ele. Bruno nem o segue mais nas redes sociais. O unfollow ocorreu oito meses após o acidente que o artista sofreu na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde estava em um bar com o apresentador.

Anitta e Gkay

Anitta acusa Gkay de a ter usado para "jogada de marketing" | Foto: Reprodução | Instagram

Na Farofa da Gkay, em 2022, a influenciadora digital convidou Anitta para cantar na festa na tentativa da cantora realizar um show com Ivete Sangalo, com quem não vinha tendo uma boa relação. No entanto, Anitta não gostou da tentativa, e decidiu por um fim na relação, acusando a influencer de a ter usado para uma “jogada de marketing”. Depois de alguns meses, ela e Ivete Sangalo chegaram a cantar juntas.