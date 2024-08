Neymar publica primeiras fotos de Helena, sua terceira filha

Helena é a terceira filha do atacante Neymar Jr. - Foto: Reprodução / Instagram

O atacante Neymar publicou nesta sexta-feira, 19, as primeiras fotos de Helena, sua terceira filha, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly. As imagens estão compartilhadas em preto e branco.

O bebê nasceu no último dia 3 de julho. Nas primeiras imagens, ela aparece nos braços do irmão mais velho Davi Lucca, primogênito do astro, que está com 13 anos. Mavie, a irmã do meio, nasceu em outubro de 2023.

Mais cedo, Amanda tinha compartilhado as fotos do parto de Helena. Além de Neymar, Rafaella Santos, sua irmã, e Nadine Gonçalves, sua mãe, acompanharam tudo de perto.

"Minha rede de apoio, obrigada por tudo! Deus e vocês", publicou Amanda.