Rosalvo e Naide já são candidatos oficiais em Lauro de Freitas

Antônio Rosalvo (PT), vereador por três mandatos, e Naide Brito, presidente da Câmara Municipal, são os candidatos a prefeito e vice de Lauro de Freitas pelas coligações Federação Brasil da Esperança, Federação PSOL e Rede e mais 11 partidos aliados. A convenção conjunta aconteceu na manhã deste sábado, 20, no Colégio 2 de Julho, em Itinga.

O governador Jerônimo Rodrigues e os senadores Jaques Wagner (PT) e OTTO Alencar (PSD) confirmaram, por vídeos exibidos no telão, o apoio do "Time de Lula" à chapa que reúne 287 candidatos a vereador. A prefeita Moema Gramacho compareceu e garantiu que Rosalvo "está pronto para a sucessão, para fazer muito mais”.

Durante o evento, Rosalvo constatou: “Estamos no rumo certo, o do Time de Lula, para acelerar ainda mais o desenvolvimento da nossa querida Lauro de Freitas”.

Em sua mensagem o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que “Moema colocou o município em bons trilhos” e Rosalvo vai ter todo apoio para acelerar.

Avançar na RMS

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) prestigiou a convenção, observando que nos últimos anos “Lauro conseguiu as maiores obras de esgotamento sanitário e do Minha Casa, Minha Vida, por exemplo, tornando-se uma referência das conquistas dos governos do PT, com Wagner, Rui, Jerônimo e Moema”.

Também deputado federal, Jorge Solla (PT) compareceu ao evento: “Rosalvo vai fazer muito mais por Lauro de Freitas, porque tem, além do apoio de Moema, a força dos governos Lula e Jerônimo. Conte com nossa bancada de deputados nessa caminhada”.

Já a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) classificou a convenção como “gigante” e declarou: “O povo de Lauro está provando que não quer um governo de direita. Simbora, meu povo, construir a nossa vitória!”.