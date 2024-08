PP oficializa apoio a Augusto Castro em Itabuna

PP decide marchar com Augusto Castro em Itabuna - Foto: Divulgação

O diretório do PP de Itabuna oficializou, nesta sexta-feira, 19, o apoio à reeleição do prefeito Augusto Castro (PSD) nas eleições de outubro. Secretário-geral da sigla, Jabes Ribeiro esteve presente no encontro.

Ao anunciar a aliança, Jabes destacou ter confiança no trabalho feito por Augusto no município.

“Acreditamos na gestão de Augusto Castro e estamos unidos para garantir mais progresso para Itabuna”, destacou o pepista.

Já o prefeito pontuou que o apoio fortalece ainda mais sua caminhada para renovar o mandato por mais quatro anos.

“Com o apoio do PP, estamos ainda mais fortalecidos para continuar nosso trabalho por Itabuna”, afirmou o prefeito.