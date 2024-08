“Visível crescimento”, diz Moema sobre campanha de Rosalvo

Rosalvo foi escolhido como candidato à sucessão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Presente na convenção partidária que consolidou a candidatura de Antônio Rosalvo (PT) à prefeitura de Lauro de Freitas, neste sábado, 20, a prefeita Moema Gramacho (PT) afirmou ser “visível” o crescimento do aliado petista.

O ato aconteceu no colégio 2 de Julho, no bairro de Itinga, e contou com a presença de apoiadores. Atual vice-prefeito, Dr. Vidigal optou por não caminhar ao lado de Rosalvo.

“Está visível o crescimento de Rosalvo, é visível nas ruas, é visível nessa convenção, foi visível no lançamento”, destacou Moema.

Prefeita pela quarta vez, Moema Gramacho encerra sua passagem pelo executivo municipal em dezembro deste ano. A cidade não terá segundo turno.