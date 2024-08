21/07/2024 às 13:30 - há XX semanas | Autor: Da Redação BAHIA Cidade baiana fica de fora da distribuição direta de emendas em 2024 Município é reduto eleitoral do deputado federal Adolfo Viana (PSDB)

Exclusão de cidades inclui alguns dos municípios mais pobres do Brasil, mas também cidades com alto PIB per capita - Foto: Divulgação/Prefeitura de Catolândia

O Congresso Nacional excluiu 44 cidades da lista de aptas a receberam diretamente, até o início deste mês, R$ 23 bilhões em emendas parlamentares de 2024. Dentre elas, está o município de Catolândia, na região Oeste da Bahia. O município é reduto eleitoral do deputado federal Adolfo Viana (PSDB), que já destinou emendas para a cidade, de acordo com o Portal da Transparência da Câmara dos Deputados. De acordo com a Folha de São Paulo, a exclusão das cidades inclui alguns dos municípios mais pobres do Brasil, mas também cidades com alto PIB per capita. Emendas parlamentares são uma forma pela qual deputados e senadores conseguem enviar dinheiro para apoiar obras e projetos em suas bases eleitorais, ampliando ainda mais seu capital político naquela região. Como 2024 é um ano eleitoral nos municípios, a prioridade do Congresso tem sido atender redutos eleitorais de interesse e não localidades com maior necessidade das verbas. O governo federal, pressionado pelo Congresso, acelerou a liberação de emendas parlamentares e pagou cerca de R$ 23 bilhões até a primeira semana deste mês. A medida visava escapar da trava imposta a novos repasses nos três meses que antecedem as eleições. Até o dia 5 de julho, 5.526 municípios receberam de R$ 20 mil a mais de R$ 150 milhões em emendas. O último registro de emenda aprovada para a cidade de Catolândia foi em 2021, no valor de R$ 500 mil, feita pelo deputado Adolfo Viana, recurso esse sob Supervisão do Ministério da Economia.

