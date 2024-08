Sheila Lemos oficializa candidatura à reeleição em Conquista

Prefeita de Conquista é candidata à reeleição - Foto: Divulgação

A prefeita de Vitória da Conquista, terceira maior cidade do estado, Sheila Lemos (União Brasil), oficializou sua candidatura à reeleição, em convenção realizada neste sábado, 20.

O vice da chapa será Aloísio Alan, do PDT. A colocação ainda conta com PL, PP, Republicanos, PSDB, Cidadania e PRD.

“É uma honra para mim estar aqui hoje, onde lanço oficialmente a minha candidatura à reeleição, reafirmando meu compromisso maior, que vai ser sempre com o desenvolvimento de Vitória da Conquista”, disse a prefeita.

Eleita como vice em 2020, Sheila assumiu a Prefeitura logo no início do mandato, em 2021, com a morte do então titular reeleito Herzem Gusmão (MDB), vítima de Covid-19.