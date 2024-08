“Não queremos voltar ao passado”, diz Bruno Reis sobre oposição

Bruno Reis deu entrevista à Rádio A TARDE FM na manhã desta segunda-feira - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil), em entrevista na manhã desta segunda-feira, 12, ao programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM, fez críticas à oposição, a quem ele responsabiliza por gestões passadas que teriam destruído Salvador. O gestor municipal evitou citar nomes, mas deixou claro que fala do grupo que apoia o pré-candidato Geraldo Júnior (MDB).

“Não quero falar nome de pessoas, porque eu não faço política contra as pessoas. Mas eram eles que governavam a cidade. A gente pegou da forma que pegou e fizemos uma grande transformação, com grandes conquistas, e não queremos voltar ao passado. Queremos ver a cidade avançar. A cidade está arrumada, organizada”, declarou o prefeito.

Bruno Reis enumerou as conquistas da gestão econômica da prefeitura de Salvador, que conquistou a nota máxima do Tesouro Nacional em referência à sua capacidade de pagamento (Capag).

“Eu cheguei à Capag A+, que é a nota máxima da Secretaria do Tesouro Nacional na gestão fiscal. Isso significa o que? Liquidez, capacidade de investimento, poupança corrente, capacidade de endividamento, que é o que permite a uma cidade avançar, caminhar com as próprias pernas; não ficar como era antes, com o pires na mão, dependente. A cidade não tinha condições de construir encostas se não fosse com recursos de transferências de outros entes federativos”, lembrou Bruno Reis.

O gestor municipal ainda sinalizou que vislumbra, no futuro, mais vantagens para Salvador, caso se confirmem as articulações no Congresso Nacional para as eleições do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) à presidência o Senado e do deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA) para a presidência da Câmara.

“As parcerias são importantes. Eu vou buscar essas parcerias. A eleição vai passar e todos têm espírito público. A cidade tem bons projetos, está com as contas em dia. A gente sabe hoje como é que funciona, inclusive, as lógicas do Congresso Nacional. E, no futuro, você tem a perspectiva de ter o presidente da Câmara do meu partido, o presidente do Senado do meu partido, e isso significa que você vai ter diálogo” analisou Bruno Reis.

“Mas eu não fico esperando, não. Inclusive, a prefeitura está indo além das suas atribuições em diversas áreas, chamando a responsabilidade. As pessoas não querem saber se quem vai resolver o problema é o prefeito, o governador ou o presidente. As pessoas querem solução para os seus problemas”, concluiu o prefeito.