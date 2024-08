Lula pede à Adélia que cuide de Ilhéus durante encontro em Brasília

Ainda no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, Adélia comentou a reunião com o presidente - Foto: Divulgação

A professora e médica Adélia Pinheiro esteve em Brasília no último sábado,10, para um encontro muito especial. A candidata a prefeita de Ilhéus pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PC do B) fez parte do time seleto de prefeituráveis, convidados a se reunir com o presidente da Lula para realizar sessão de fotos e discutir sobre as condições de disputa nas cidades-chave do país.

Ainda no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, Adélia comentou a reunião com o presidente. “Já encontrei o presidente Lula e vou contar para vocês. Sabe o que ele me pediu? Que cuidasse mais ainda da nossa gente e da nossa terra”, relatou a pré-candidata.



A reunião de Adélia Pinheiro com o presidente Lula deixa bem claro o quanto a sua candidatura é prioritária para a direção nacional do Partido dos Trabalhadores. Ela também se reuniu com ministros e com a presidenta nacional da sigla, Gleisi Hoffmann.



“Além de mostrar o tamanho da nossa candidatura, este encontro foi muito motivador para todo o nosso grupo”, celebra Adélia. “Lula é reconhecido e admirado em todo o mundo e foi o homem que mudou o Brasil. Sua sabedoria e carisma são inspiradores, sobretudo nessa proximidade da campanha”, diz.

Trajetória de Adélia



A trajetória de Adélia no serviço público, especialmente na Reitoria da UESC, a habilitou para o primeiro escalão dos governos Rui Costa e Jerônimo Rodrigues. Nas três pastas estaduais, a candidata a prefeita da terra de Gabriela demonstrou competência, segundo afirmou o ministro da Casa Civil.



Rui Costa, em entrevista recente. Ele foi dos primeiros entusiastas da candidatura de Adélia e já avisou que participará, pessoalmente, da campanha em Ilhéus.



Líder do Governo Lula no Senado, Jaques Wagner fez questão de vir a Ilhéus para o lançamento da pré-candidatura de Adélia, em abril, e para a convenção, no último dia 2. Junto com Rui, Wagner abriu caminho para a sua pré-candidata.