Corpo de delegada morta será velado nesta segunda; saiba detalhes

Patricia Neves Jackes Aires atuava no Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher no interior da Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo da delegada da Polícia Civil, Patricia Neves Jackes Aires, que foi encontrada morta neste domingo, na rodovia BR-324, em trecho próximo ao município de São Sebastião do Passé, foi transferido para a cidade de Santo Antônio de Jesus, onde deve acontecer o velório.

Um cortejo com veículos da Polícia Civil está previsto para acontecer no respectivo município na manhã desta segunda-feira, 12. Já por volta das 10h, o corpo será transportado para a cidade de Recife, em Pernambuco, onde acontecerá o sepultamento no cemitério Bosque da Paz, em Paulista, na região metropolitana.

Patricia Neves Jackes Aires atuava no Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher no interior da Bahia. Ela foi encontrada morta no banco do carona do seu carro, em uma área de mata que fica próximo a São Sebastião do Passé.

O marido da vítima, identificado como Tancredo Neves Feliciano de Arruda, é tratado como o principal suspeito do crime. Ele foi autuado em flagrante e detido pela polícia na manhã deste domingo, 11.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, as investigações estão em estágio inicial, com perícias em andamento, imagens de câmeras de vigilância sendo analisadas e outras medidas investigativas.