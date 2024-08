Heloísa Brito lamenta morte de delegada vítima de feminicídio

Delegada teria sido sequestrada pelo marido - Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE e Reprodução | Redes Sociais

A delegada geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, usou as redes sociais na manhã deste domingo, 11, para emitir uma nota de pesar pela morte da delegada Patrícia Neves Jackes Aires, encontrada sem vida no banco do carona do seu carro, em uma área de mata na cidade de São Sebastião do Passé. O marido da vítima é apontado como o principal suspeito do crime, que é investigado como feminicídio.

"Acordei com a triste notícia da partida da delegada Patrícia Neves Jackes Aires, que estava lotada no plantão da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. Meus sentimentos aos familiares e colegas de profissão", escreveu Brito.



"Ressalto que todas as medidas investigativas já estão sendo tomadas pela Polícia Civil, com o apoio de outras ferramentas da Segurança Pública, a fim de garantir que o crime não fique impune", acrescentou. Segundo informações preliminares, a delegada teria sido sequestrada na BR-101, na região de Sapeaçu.