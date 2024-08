Delegada é encontrada morta dentro do carro no interior da Bahia

Autoria e motivação do crime são desconhecidas - Foto: Reprodução | Gigante da Notícia

A delegada Patrícia Neves Jackes Aires, da Polícia Civil da Bahia, foi encontrada morta na madrugada deste domingo, 11. De acordo com a polícia, ela teria sido sequestrada na BR -101, na altura da cidade de Sapeaçu. Ela teria sido abordada por dois homens armados.

De acordo com a Polícia Civil, a corporação foi acionada e encontraram o carro, modelo Jeep Renegade, às margens da BR-324, na altura do município de São Sebastião do Passé. O corpo estava no banco do carona

Uma ambulância foi acionada e constatou o óbito. A autoria e motivação do crime são desconhecidas.