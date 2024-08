Suspeito de feminicídio contra delegada é preso em flagrante

Tancredo Neves Feliciano de Arruda é o principal suspeito da morte da delegada - Foto: Haeckel Dias/Ascom-PC (Ilustrativa) | Reprodução / Redes Sociais

O principal suspeito de ter matado a delegada da Polícia Civil da Bahia, Patrícia Neves Jackes Aires, foi autuado em flagrante na manhã deste domingo (11) pela polícia. O suspeito, identificado como Tancredo Neves Feliciano de Arruda, era marido da vítima. O caso é investigado como feminicídio.

A reportagem do Portal MASSA! apurou que o indivíduo detido está sendo ouvido pelos policiais. No entanto, a versão contada por ele, envolvendo o roubo e sequestro, não bate com as evidências e está sob apuração.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, as investigações estão em estágio inicial, com perícias em andamento, imagens de câmeras de vigilância sendo analisadas e outras medidas investigativas.

O caso

Patrícia Neves Jackes Aires foi encontrada morta na madrugada deste domingo (11), dentro de um carro, na Região Metropolitana de Salvador. Ela teria sido sequestrada por criminosos armados na BR-101, nas proximidades de Sapeaçu, sentido Salvador.

O carro da mulher, um Jeep Renegade branco, foi localizado por volta das 4h30 em uma região de matagal na BR-324, próximo a São Sebastião do Passé, no sentido Feira de Santana. Investigações indicam que a delegada teria sido morta dentro de casa, em Santo Antônio de Jesus, já que foram encontradas manchas de sangue na residência.