12/08/2024 às 6:05 - há XX semanas | Autor: Da Redação BAHIA TJBA promove evento para reconhecimento de paternidade A ação será realizada das 9h às 16h30, na sede do Laboratório Biocroma, no Rio Vermelho

Além do Laboratório Biocroma, a iniciativa conta com a parceria da 12ª Companhia Independente do Rio Vermelho - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

Desta terça-feira, 13, a sexta-feira, 16, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça da Bahia (Nupemec/TJBA), promoverá o evento Corrente do Amor - Cujusc Pai Presente, para reconhecimento de paternidade, de forma gratuita. A ação será realizada das 9h às 16h30, na sede do Laboratório Biocroma (R. Conselheiro Pedro Luiz, 66, Rio Vermelho). Serão coletados materiais genéticos para os exames de Investigação de Paternidade (DNA). As famílias interessadas em participar do projeto, cujo viés tem como público-alvo a população carente de Salvador e adjacências, deverão entrar em contato por meio dos telefones (71) 3372-5167 / 0800 284 2252 ou, ainda, pelo?WhatsApp (71) 98167-4922.? Além do Laboratório Biocroma, a iniciativa conta com a parceria da 12ª Companhia Independente do Rio Vermelho, comandada pelo tenente-coronel PM Paulo Frederico Cunha Campos, e do Comando de Policiamento Regional da Capital-Atlântico, que tem à frente o coronel PM Ricardo Passos Conceição.



Compartilhe essa notícia com seus amigos