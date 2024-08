O perfil do eleitorado de Salvador

- Foto: Douglas Magno | AFP

Os baianos aptos para votar em outubro é de 11.283.507 eleitores, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número representa um aumento de 390.187 (3,5%) eleitores, em comparação às Eleições Municipais de 2020, quando haviam sido registrados 10.893.320 eleitores baianos.

Segundo o ranking de eleitores no estado, Salvador (BA) ocupa o primeiro lugar como o maior colégio eleitoral do estado, com 1.969.757 eleitores, seguido por Feira de Santana (426.887), Vitória da Conquista (257.784) e Camaçari (205.865), sendo que estas quatro cidades baianas estão habilitadas para realizar segundo turno, o que muda completamente todas as estratégias eleitorais quanto ao lançamento de candidaturas e alianças para a disputa ao executivo municipal.

Quanto ao perfil do eleitorado, Salvador apresenta uma combinação única de características demográficas que moldam o cenário político da cidade. Entender o perfil desses eleitores é essencial para a organização das campanhas eleitorais, que devem ser adaptadas às diversas necessidades e expectativas desse público quanto ao programa de governo e estratégias de comunicação e organização política.

Neste aspecto, as mulheres constituem a maioria do eleitorado soteropolitano, representando 55% do total, enquanto os homens compõem 45%. Essa predominância feminina é observada em praticamente todas as faixas etárias, o que sugere a necessidade de campanhas que abordem questões de interesse particular para esse grupo, como políticas de saúde pública, educação e segurança.

A distribuição etária do eleitorado soteropolitano mostra um perfil majoritariamente maduro. As faixas etárias de 25 a 34 anos (18,85%), 35 a 44 anos (22,34%) e 45 a 59 anos (27,53%) concentram o maior número de eleitores. As faixas juntas e somadas de 25 a 44 anos geralmente buscam estabilidade econômica e social, o que os torna mais suscetíveis a priorizar políticas voltadas para o emprego e a capacidade de consumo, bem como a preocupação com a segurança pública dos familiares.

A escolaridade do eleitorado de Salvador revela alguns desafios, em especial, ainda temos 330.001 eleitores com ensino fundamental incompleto (16,75%) e 301.962 eleitores com ensino médio incompleto (15,33%).

Os dados de cor/raça apresentam um viés complexo: 94,08% dos eleitores não informaram o seu perfil, o que dificulta avançar nesse momento em um debate fundamental quanto a um perfil social da capital baiana ainda marcada pelo racismo. Outro dado controverso é que 66,74% dos eleitores foram registrados como solteiros e 26,60% como casados, o que não parece refletir sociologicamente a formação das famílias em Salvador, mas é algo que cabe mais estudos quanto á metodologia de coleta destes dados.

*Professor Adjunto de Ciência Política da UNILAB e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (UFRB) – [email protected]