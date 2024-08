Após rompimento, prefeito de Cruz das Almas escolhe familiar como vice

Prefeito Ednaldo Ribeiro (Republicanos) (dir) ao lado do concunhado, Ronivon Lemos (esq) - Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp

Uma decisão inesperada transformou o cenário político de Cruz das Almas, Recôncavo Baiano, após o prefeito Ednaldo Ribeiro (Republicanos), que vai tentar a reeleição, rompeu com o vice-prefeito, André Eloy, e escolheu o cunhado do irmão como candidato a vice-prefeito.

Ronivon Lemos de Carvalho, cunhado de Edson Ribeiro, que é irmão do atual prefeito, Ednaldo Ribeiro, também ex-secretário de Serviços Públicos, foi o escolhido para ocupar a vaga de vice na chapa.

"A saída da secretaria no prazo de desincompatibilização, traz a clara intenção do grupo governista de manter o poder", disse um oposicionista que não quis se identificar.

Aliados políticos que estavam na linha sucessória para compor a chapa ficaram surpresos e indignados com a decisão, como é o caso do vereador Renan de Romualdo, visto até então como um nome forte para a vaga.

"Fui preterido e agora vou ser candidato à Prefeitura, para enfrentar o atual prefeito", anunciou Renan.

De acordo com a oposição, a articulação é feita por Édson Ribeiro, irmão de Ednaldo, conhecido como "homem forte" do governo, é visto como peça-chave na manutenção do controle político do grupo.

A oposição indica ainda que caso reeleito, existe a especulação que Ednaldo "possa vir a renunciar, permitindo que o irmão, Édson Ribeiro, após ser eleito vereador e tentar a presidência da Câmara, assuma a Prefeitura devido à proximidade familiar com o cunhado Ronivon Lemos, que estaria na linha sucessória.