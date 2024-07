Jerônimo Rodrigues encaminha novo pedido de empréstimo à Alba

Governador também pede que o projeto tramite em regime de urgência na Alba - Foto: Divugalção

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na quarta-feira, 19, um novo pedido para contratação de operação de crédito interno junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O valor será de até R$ 253 milhões.

Conforme o documento de anúncio, o montante será destinado ao Projeto Sertão Vivo - Semeando Resiliência Climática nas Comunidades Rurais do Nordeste (PCRP).

No texto, o governador também pede que o projeto tramite em regime de urgência na Alba.



Ao todo, o governo do Estado já acumula aproximadamente R$ 4,190 bilhões em sete pedidos de créditos, que segundo o governo, serão destinados a investimentos nas áreas de infraestrutura viária, infraestrutura hídrica e mobilidade urbana, previstos no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027.



Um oitavo empréstimo também foi discutida na alba em maio deste ano, no entanto, foi referente a uma lei autorizada em 2015, ainda no primeiro ano do governo Rui Costa (PT). O texto da proposta mudou a destinação dos recursos obtidos pela gestão estadual em um empréstimo, avaliado em 400 milhões de dólares (aproximadamente R$ 2,164 bilhões na cotação de hoje).

Sertão Vivo



O projeto do governo federal prevê o apoio à população rural do semiárido do nordeste brasileiro, incluindo agricultores familiares, assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais (povos indígenas, fundo de pasto, quilombolas). Ao todo, R$ 1,75 bilhão beneficiarão 430 mil famílias de toda a região.

Na Bahia, a proposta encaminhada pelo Governo do Estado prevê que o projeto deverá beneficiar 35 municípios e 75 mil famílias, em um prazo de quatro anos.

Dentre as cidades, estão Anagé, Andorinha, Barra do Mendes, Boa Nova, Brotas de Macaúbas, Cabaceiras do Paraguaçu,Caém, Caetanos, Caldeirão Grande, Campo Alegre de Lourdes, Cansanção, Casa Nova, Curaçá, Gentio do Ouro, Ibitiara, Itaguaçu da Bahia, Itiúba, Macururé, Malhada, Mansidão, Matina, Monte santo, Mucugê, Muquém do São Francisco, Nordestina, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Paratinga, Pilão Arcado, Pindobaçu, Rafael Jambeiro, Riachão das Neves, Ribeirão do Largo, Santa Rita de Cássia e Uauá.