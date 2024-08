AtlasIntel: Maioria dos baianos aprova governo Jerônimo

Jerônimo tem gestão aprovada por 51% dos baianos - Foto: GOVBA

Há um ano e oito meses à frente do Governo da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem a sua gestão aprovada pela maioria dos baianos, de acordo com a mais recente pesquisa da AtlasIntel, parceira de A TARDE, divulgada nesa semana.

O levantamento aponta que Jerônimo tem sua governança aprovada por 51% dos entrevistados, enquanto 44% reprovam a gestão do petista. O resultado coloca o baiano como o 4º governador mais bem avaliado do Nordeste. Já no ranking geral entre os 27 governadores brasileiros, Jerônimo aparece na 13ª posição.

Um dos motes do governo do chefe do Executivo baiano, o combate à pobreza aparece com destaque entre as avaliações setoriais da gestão. A área conquistou uma avaliação de bom/ótimo de 46% dos entrevistados, com 14% considerando a atuação na política pública como regular,

Outras áreas que merecem destaque são a de Obras Públicas, onde Jerônimo tem a aprovação de 47% dos entrevistados, e a Agricultura, onde o petista conta com 45% da aceitação do eleitorado ante à 38 da rejeição.



A aprovação da gestão na Bahia é puxada pelas mulheres. Conforme os dados expostos na sondagem, 53,8% do público feminino apoiam o governador, enquanto entre os homens, o gestor estadual tem a atuação bem quista por 47,6%.

Já no quesito religião, o governador da Bahia é bem avaliado entre os agnósticos ou ateus, com 68,6%, seguido por católicos com 61,3%.



O instituto AtlasIntel entrevistou 26.694 eleitores baianos, através de recrutamento digital aleatório, entre os dias 15 de julho a 4 de agosto de 2024. A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.