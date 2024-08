VLT pode chegar à Igreja da Conceição da Praia, revela vice-governador

VLT de Salvador, inicialmente, ligará a Estação da Calçada ao bairro de Piatã, passando pelo Subúrbio, Águas Claras e Bairro da Paz - Foto: Reprodução | GOVBA

O vice-governador Geraldo Júnior (MDB) deu mais detalhes sobre os projetos de VLT (veículo leve sobre trilhos) no Comércio e na Ribeira, que estão sendo construídos pela gestão Jerônimo Rodrigues (PT). Em entrevista nesta quarta-feira, 14, ao programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM, ele afirmou que o governo estadual já teve a confirmação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a liberação de verbas.

Segundo o vice-governador, a ideia é que, além da Estação da Calçada, o VLT de Salvador também chegue à região da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, nas proximidades do Elevador Lacerda, e na Península de Itapagipe. Seria uma ampliação do projeto já contrado, que liga a Estação da Calçada à orla de Piatã, passando pelo Subúrbio, por Águas Claras e pelo Bairro da Paz.

Candidato a prefeito da cidade nas eleições de 2024, Geraldo prometeu que, caso eleito, tocará o projeto no seu primeiro ano de mandato.

“O presidente Lula me garantiu sábado”, afirmou o vice-governador.

“Você vai poder sair da Conceição da Praia e vai para a Península de Itapagipe, que tanto está esquecida, que é uma grande riqueza econômica e cultural, mas que está esquecida pelo governo municipal. Nós vamos implantar no nosso primeiro ano de governo esse VLT”, acrescentou Geraldo.

O Portal A TARDE já havia revelado que o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo Lula, liberou R$ 990 mil para a contratação da elaboração de projetos para levar o VLT aos bairros do Comércio, no Centro Histórico, e da Ribeira, na Península de Itapagipe.

Geraldo deu entrevista ao Isso é Bahia na manhã desta quarta, 14 | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O plano de Geraldo Júnior é, caso eleito, ampliar a parceria com o governo Lula, para garantir os recursos necessários à aceleração desse projeto. Para ele, Salvador possui dificuldades para tocar sua gestão sem apoio das gestões federal e estadual.



“O prefeito arrota que Salvador caminha com suas próprias pernas. Como é que Salvador caminha com as próprias pernas se 41,75% da sua receita é advinda de repasses estaduais e federais? Eu, inclusive, disse ao prefeito: você é um ingrato com o presidente Lula em relação a isso”, criticou Geraldo.

“Como eu posso construir creches da rede própria da prefeitura, da demanda, se eu não tiver a parceria com o governo federal? Eu não tenho como”, concluiu.