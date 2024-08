Geraldo Jr. se diz pronto para governar Salvador: "Tenho intimidade"

Ele também ressaltou a importância de estar fechado com o Jerônimo Rodrigues para disputar as eleições municipais deste ano - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O candidato à Prefeitura de Salvador, Geraldo Jr. (MDB), afirmou em entrevista ao programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM, na manhã desta quarta-feira,14, que está pronto assumir a gestão da capital baiana.



O vice-governador apontou os problemas na cidade e garantiu que tem “intimidade” com Salvador. "Como advogado, radialista e, principalmente, como vereador de Salvador, conheço essa cidade. Tenho intimidade com essa cidade. A cidade de Salvador é marcada por desigualdades sociais, econômicas, desigualdade no urbanismo, desigualdade na oportunidade de emprego", disse.

Ele também ressaltou a importância de "estar fechado" com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) para disputar as eleições municipais deste ano.

"Estou no melhor momento da minha vida pessoal e política. Estou motivado para disputar a Prefeitura de Salvador, estou motivado porque estou alinhado com o governador Jerônimo Rodrigues", completou.



A entrevista com Geraldo Jr. é a terceira feita pelo Grupo A TARDE nesta semana, que ainda terá a presença dos demais candidatos à prefeitura de Salvador.