Saiba quais capitais PT de Lula e PL de Bolsonaro disputam prefeituras

A relação entre PL e PT, partidos que têm como principais líderes políticos o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula, estão em disputas eleitorais em quase todas as capitais do Brasil. A polarização nacional entre as siglas agora será testada nas eleições municipais.

Vale destacar que as duas legendas são donas das maiores fatias do Fundo Eleitoral de 2024, totalizando R$ 887 milhões para o PL e R$ 620 milhões para o PT.

Os partidos vão ser adversários em 25 das 26 capitais do país. Os dois partidos serão aliados em apenas uma – São Luís-MA, onde apoiam um candidato do PSB.



Um levantamento feito pleo g1 aponta que o PL possui 14 candidaturas próprias nas capitais e apoia 12 outros nomes diretamente (MDB, PSD, União Brasil, PRD ou PSB); Já o PT tem 13 candidaturas próprias e apoia outras 13 (PSOL, PV, PSB, MDB, PSDB, PDT ou PSD).