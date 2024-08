Eduardo Bolsonaro ataca Marçal por imbróglio com o PCC

Marçal é candidato a prefeito de São Paulo - Foto: Divulgação | Pablo Marçal

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atacou o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, após a publicação de uma reportagem que aponta uma ligação de membros do PRTB, partido do coach, ao Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das principais organizações criminosas do país.

Leia mais

>> Ex-bolsonarista, Soraya Thronicke se reúne com Lula no Planalto

>> AtlasIntel: Boulos e Nunes lideram disputa em São Paulo; Marçal cresce

Segundo Paulo Cappelli, em sua coluna no portal Metrópoles, Eduardo compartilhou o link da matéria do jornal O Estado de S. Paulo no WhatsApp, com ataques na legenda. De acordo com a publicação do veículo, integrantes da sigla fariam parte de um esquema para trocar carros de luxo por cocaína para a facção.

“Muita gente reclama do PL, mas todo partido tem os seus problemas. E graças a Deus o do PL não é por envolvimento com droga ou PCC”, escreveu Eduardo.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nos últimos dias, Bolsonaro chegou a flertar com Marçal, a quem se referiu como uma pessoa "inteligente". O ex-presidente, entretanto, mudou a postura e gravou um vídeo reforçando o apoio ao prefeito Ricardo Nunes (MDB).